Il 29 luglio è il Lasagna Day: le 10 varianti più amate dagli italiani

Siete pronti per celebrare il Lasagna Day? Avete capito bene, il 29 luglio è la giornata dedicata ad uno dei piatti più famosi della gastronomia italiana, apprezzato anche a livello mondiale.

Non c’è modo migliore di festeggiare il Lasagna Day che gustando questo primo, da soli o in compagnia. Con il caldo torrido di fine luglio, però, chi ha voglia di mettersi ai fornelli? Nessun problema, ci viene in soccorso Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina. Proprio in occasione del Lasagna Day, Just Eat ha creato un’esclusiva pagina interattiva, per dare a tutti l’opportunità di scoprire le varianti di lasagne più fantasiose alla classica versione bolognese e permettere di ordinarla comodamente dal ristorante più vicino in pochi click.

Le 10 lasagne più amate dagli italiani

Dalla versione vegetariana a quella abruzzese, dalla variante con pistacchio a pancetta e quella alla boscaiola. La lasagna è diventata fonte di ispirazione per gli chef nazionali che, partendo dalla ricetta originale, ne hanno proposto versioni nuove e sfiziose che hanno conquistato il palato delle buone forchette, affiancandosi alla classica ricetta alla bolognese. Just Eat, leader in materia di delivery, ha reso note le dieci varianti di lasagna più ordinate nel nostro paese, alcune delle quali fanno davvero venire l’acquolina in bocca.

Ecco la classifica:

Lasagna alla bolognese Lasagna al ragù Lasagna vegetariana Lasagna verde Lasagna alla boscaiola Lasagna alla bolognese con ragù di soia Lasagna con pistacchio e pancetta Lasagna con cacio, pepe e fiori di zucca Lasagna abruzzese Lasagna con fonduta di scamorza

Lasagna che passione: la classifica di Just Eat

La lasagna è diventata così un piatto che mette tutti d’accordo, da Nord a Sud. Ma c’è una regione in Italia dove la lasagna viene mangiata di più? La risposta è sì e i dati arrivano sempre da Just Eat che svela: “la passione per questo piatto tipico italiano non conosce confini, venendo apprezzata lungo tutta la Penisola e durante tutto il corso dell’anno, nelle sue molteplici varianti”.

Tuttavia, è nel Nord Italia che si registra il maggior numero di ordini di lasagna, il 55% del totale. In particolare, le tre regioni che più amano la lasagna sono Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. A seguite nella classifica troviamo: Toscana, Piemonte, Veneto, dove vengono identificate col termine pasticcio, Campania, Liguria con il suo pesto utilizzato per arricchirne il sapore, Sicilia e Puglia.

Lasagna day: qual’è la tua lasagna preferita?

Per non arrivare impreparati al Lasagna Day ci aiuta proprio la pagina interattiva creata da Just Eat: scopri la tua variante preferita e qual è il ristorante più vicino dove poterla ordinare. L’inverno si conferma essere la stagione preferita per consumare le lasagne a domicilio, stagione in cui quelle con la fonduta di scamorza registrano il 78% degli ordini, seguite dalle versioni al ragù, alla bolognese, vegetariana e al pistacchio e pancetta, con il 30% degli ordini ognuna. In primavera la lasagna alla bolognese con ragù di soia registra il 56% degli ordini, mentre quella con cacio, pepe e fiori di zucca il 32%. In autunno, invece, vincono la lasagna abruzzese 53%, quella alla boscaiola 51% e quella verde 27%. E voi, quale volete assaporare per festeggiare al meglio il Lasagna Day il 29 luglio?

