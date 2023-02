UniMe Recruiting Day per studenti e laureati: oltre 100 posizioni aperte. Come partecipare

L’Università degli Studi di Messina incontra le imprese: con l‘UniMe Recruiting Day studenti e laureati avranno la possibilità di fare colloqui, condividere il proprio curriculum e partecipare a workshop con le oltre 30 aziende che hanno aderito all’iniziativa. Aperte oltre 100 posizioni. L’appuntamento è per il 28 febbraio 2023, a partire dalle ore 9.30, nella sede centrale dell’Ateneo Peloritano.

Nuovo evento di orientamento al lavoro e placement per l’Università di Messina che per martedì 28 febbraio ha organizzato l’UniMe Recruiting Day. Si tratta di un’occasione di incontro tra studenti e laureati e mondo del lavoro. Ad aderire all’iniziativa sono state oltre 30 aziende, per un totale di oltre 100 posizioni aperte. Gli interessati potranno effettuare colloqui, condividere il curriculum, partecipare a workshop e frequentare seminari. Già da venerdì 24 febbraio sarà possibile partecipare alle attività formative e laboratoriali organizzate dall’Ateneo in vista dell’UniMe Recruiting Day.

Attraverso il portale dell’Università di Messina è possibile avere maggiori informazioni sull’UniMe Recruiting Day e su come partecipare. In particolare, è possibile visualizzare le aziende che prenderanno parte all’evento; consultare il programma dell’iniziativa e i laboratori che si svolgeranno nelle giornate precedenti; prenotare colloqui con le imprese.

