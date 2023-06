Le passeggiate di Mariateresa Zagone che raccontano Messina: l’itinerario

Si cammina per le vie del centro per ascoltare la storia di otto palazzi storici di Messina, che portano ancora i segni del sisma del 1908: questo il terzo appuntamento delle passeggiate urbane, curate dalla storica dell’arte Mariateresa Zagone.

«I messinesi – racconta la Zagone – non conoscono la loro città, ma è una cosa comune: in generale, il cittadino è legato a vivere lo spazio che abita nella sua quotidianità. Ho sempre pensato che il cittadino si crea nel momento in cui conosce la propria realtà e mi piace che i cittadini prendano consapevolezza, dedicando del tempo a scoprire i monumenti, le piazze, ma anche i brani di storia, le numerose stratificazioni: Messina ci parla di una storia immensa. Le passeggiate sono un viaggio attraverso il tempo, che permettono di farci sentire figli di una città e di un territorio».

Passeggiate in città con la Zagone: alla scoperta di Messina

Dal Palazzo del Governo, progettato da Cesare Bazzani, al Palazzo dell’INAIL costruito secondo i canoni dell’architettura di regime, passando dalla Dogana con le sue decorazioni di Art Nouveau alla Camera di Commercio, progettata da Camillo Puglisi Allegra nel 1929 e sopraelevata dopo la seconda guerra mondiale, occupa l’area dell’antico Collegio Militare: questo il percorso previsto. L’appuntamento è per domenica 11 giugno, alle 10.00, con partenza dalla Prefettura di Messina.

Ecco le tappe:

Palazzo del Governo;

ex Palazzo Littorio e Palazzo dell’INAIL;

Palazzo Zanca;

Palazzo dell’INPS;

Piazza Antonello;

Banco di Sicilia e Palazzo dell’INA;

Dogana;

Camera di Commercio.

Per partecipare alla terza passeggiata in giro per Messina è necessario prenotare entro e non oltre il 9 giugno 2023 contattando il numero: 347 1926035 o mandando una mail all’indirizzo: mtzagone@gmail.com.

A questo link per maggiori informazioni.

