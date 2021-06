Stalking e violenza sessuale: 60enne agli arresti domiciliari

Dovrà rispondere di stalking e di violenza sessuale il 60enne accusato di aver ripetutamente molestato verbalmente e fisicamente una donna tutte le volte che questa si recava al cimitero di Sant’Agata di Militello per rendere omaggio a parenti defunti. L’uomo, dipendente del Comune, era arrivato a minacciarla di morte e, in un’occasione, a inseguirla e bloccarla in una zona isolata, palpeggiandola.

Nella giornata di ieri è stata eseguita da personale del Commissariato di Sant’Agata di Militello la misura cautelare degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento, emessa dal GIP del Tribunale di Patti dott. Domenico Molina, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Patti Angelo Cavallo e del Sostituto Procuratore Antonietta Ardizzone, nei confronti di un sessantenne santagatese, dipendente del Comune, resosi responsabile dei reati di stalking e di violenza sessuale ai danni di una santagatese, cinquantenne.

La misura cautelare segue ad una articolata indagine svolta dagli uomini del Commissariato di Sant’Agata di Militello, a seguito di denuncia presentata nel mese di aprile dalla parte offesa. Quest’ultima evidenziava come, ogni volta che si recava al cimitero locale per rendere omaggio a parenti defunti, veniva avvicinata dal citato dipendente che, approfittando dei momenti in cui non vi erano altre persone, la molestava con frasi volgari, inseguendola durante tutto il percorso.

Detta condotta molesta veniva portata avanti dall’indagato tutte le volte che la donna si recava al cimitero, tanto che la medesima si trovava costretta a ridurre le visite oppure era costretta ad andare in momenti in cui il dipendente era assente dal turno.

L’indagato, inoltre, oltre alle molestie perpetrate di persona, telefonava a tutte le ore sul telefono della vittima al punto da indurla a spegnere il telefono nelle ore serali o notturne. Ciò nonostante, il molestatore era solito usare accorgimenti quali rendere ignoto il suo numero mentre effettuava le chiamate. Durante la stesura della prima denuncia, le molestie telefoniche ai danni della vittima avvenivano persino in presenza degli agenti del Commissariato.

Le molestie e le insistenze dell’indagato sono arrivate al punto che, durante una delle visite al cimitero, la vittima veniva minacciata di morte; inoltre, in un’altra circostanza, lo stalker la inseguiva e la bloccava in una zona isolata, palpeggiandola.

L’acquisizione di precisi elementi di riscontro probatorio consentivano ai poliziotti del Commissariato di presentare un’articolata informativa alla Procura di Patti che, valutati gli elementi raccolti, richiedeva al GIP di Patti la misura degli arresti domiciliari con divieto assoluto di mantenere contatti con altre persone. I reati contestati sono quelli di atti persecutori e di violenza sessuale.

FONTE: Questura di Messina

(20)