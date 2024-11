Smaltimento illecito di rifiuti: la Corte d’Appello di Messina assolve con formula piena il Cantiere Palumbo

La Corte d’Appello di Messina, con una sentenza definitiva, assolve con formula piena il Cantiere Palumbo. L’assoluzione ribalta integralmente la condanna del 2019 e sancisce che “il fatto non costituisce reato”. Il commento dell’azienda in una nota stampa: «Dopo oltre dodici anni, giunge finalmente un momento di verità e giustizia. Valori quali trasparenza, integrità e correttezza hanno sempre ispirato l’operato della società e della famiglia Palumbo».

Antonio Palumbo era già stato assolto e oggi, «la verità emerge per l’intero contesto familiare e aziendale, dimostrando come il lavoro onesto abbia rappresentato nel tempo l’autentico volto della famiglia e dell’azienda. Questa sentenza rappresenta una vittoria di singolare valore per la Famiglia Palumbo, che vede finalmente restituita la propria reputazione, duramente attaccata per anni. È un giorno di gioia, in cui la famiglia desidera esprimere un profondo ringraziamento a chi ha condiviso questo difficile cammino, sostenendola con fiducia, affetto e solidarietà».

