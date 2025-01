Messina. Sorpreso a girovagare per la città nonostante i domiciliari: arrestato

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina sud, in due distinte attività di polizia giudiziaria, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per evasione, di individui messinesi, rispettivamente di 43 e 44 anni, già noti alle Forze di Polizia, entrambi detenuti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Ad operare sono stati i Carabinieri delle Stazioni di Messina Gazzi e Bordonaro che, nell’ambito delle verifiche finalizzate al controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, non hanno trovato i due soggetti presso i loro domicili, laddove erano ristretti agli arresti domiciliari.

Le immediate ricerche, attuate nell’immediatezza, hanno permesso ai militari dell’Arma di rintracciare i due soggetti. Uno è stato trovato nelle vicinanze della sua abitazione senza giustificato motivo e l’altro, invece, è stato fermato mentre girovagava per le vie della città alla guida di un ciclomotore.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

(23)