Sicilia, sgominata banda di ladri d’auto: furti anche a Messina. Dieci gli indagati

Sono accusati di aver commesso furti d’auto praticamente in tutta la Sicilia, nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa, tra il febbraio e l’aprile del 2022: la Polizia di Stato di Enna esegue 10 misure cautelari nei confronti di 10 catanesi.

Si chiude il cerchio dell‘Operazione “Fora” in Sicilia. Ad eseguire le misure cautelari, in queste ore, gli agenti di Polizia di Enna. Nove degli indagati sono stati sottoposti all’obbligo di dimora a Catania, mentre per il decimo è stato previsto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati, riporta l’agenzia di stampa Ansa, sarebbero stati commessi nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania, Siracusa tra febbraio ed aprile del 2022.

