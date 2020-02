Paura al porto di Milazzo: aliscafo sbatte contro la banchina

Momenti di paura stamattina per un incidente al porto di Milazzo: un aliscafo della Liberty Lines con a bordo 42 passeggeri è andato a sbattere contro la banchina. Fortunatamente il mezzo viaggiava a velocità ridotta e, stando agli ultimi aggiornamenti, non ci sono stati feriti.

Il nuovo aliscafo della Liberty Lines “Carmine M” proveniente dalle Isole Eolie (provincia di Messina) stava presumibilmente attraccando al porto di Milazzo con a bordo 42 passeggeri provenienti da Salina, Lipari e Vulcano, quando il mezzo è andato a scontrarsi contro la banchina. La prua dell’aliscafo è stata danneggiata dall’impatto, ma non ci sono stati feriti né tra l’equipaggio né tra i passeggeri.

Ancora da accertare le cause dell’incidente, ma si sospetta si sia trattato di un problema tecnico. La Guardia Costiera, in ogni caso, ha avviato le indagini per comprendere quanto sia accaduto. L’aliscafo sarà adesso trasferito nel cantiere di Trapani per essere riparato.

Il nuovo mezzo era entrato in funzione nella flotta di Liberty Lines solo poche settimane fa per migliorare il servizio offerto dall’Azienda e garantire i collegamenti con le Isole Eolie.

(213)