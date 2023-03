Parcheggia (due volte) in uno stallo per disabili e lascia un biglietto: doppia multa e rimozione

Doppia multa, per 330 euro totali, 8 punti in meno nella patente e l’auto rimossa due volte: è successo ad un automobilista che ha lasciato l’auto in sosta in un parcheggio riservato ai disabili, due volte nel giro di pochi giorni. Nel farlo si è “giustificato” lasciando un biglietto, lo stesso entrambe le volte, con su scritto: «Non avendo trovato parcheggio ho dovuto sostare qui, avendo regolare pass residenziale». Sul posto, in via Giacomo Venezian, a pochi passi dall’Università, è intervenuta la Polizia Municipale di Messina.

Altre 40 multe sono state staccate, sempre nei giorni scorsi e sempre in centro città, per auto lasciate in sosta vietata, sui marciapiedi o negli stalli riservati alle persone con disabilità. Proseguono, quindi, i servizi denominati “Tolleranza Zero” della Polizia Municipale di Messina in centro città contro i parcheggi selvaggi.

FONTE: Polizia Municipale di Messina

