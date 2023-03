Parcheggi selvaggi a Messina: fioccano (ancora) multe e rimozioni in centro città

Stalli per persone con disabilità occupati abusivamente e auto in divieto di sosta: continua l’azione della Polizia Municipale contro i parcheggi selvaggi a Messina. A segnalare le violazioni alla centrale operativa, una persona in sedia a rotelle, impossibilitata a passare a causa delle auto parcheggiate in difetto.

Continua l’operazione “Tolleranza zero” della Polizia Municipale di Messina, avviata per volontà del sindaco Federico Basile e del Comandante Stefano Blasco. Gli ultimi controlli in via Cadorna e piazza Santa Barbara, dove gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata di una persona in sedia a rotelle, rimasta bloccata a causa delle auto parcheggiate in difetto. Arrivati sul posto, i Vigili Urbani hanno provveduto a staccare 40 multe e ad effettuare 20 rimozioni. I mezzi prelevati sono stati portati presso il deposito di ATM, dove i proprietari dovranno pagare almeno altri 100 euro per recuperare la propria auto.

Nel mese di febbraio sono state staccate circa un migliaio di sanzioni, con rimozioni e circa 2mila punti di patente decurtati agli automobilisti indisciplinati. Le segnalazioni vengono fatte alla centrale operativa della Polizia Municipale di Messina al numero telefonico 090 771000.

FONTE: Polizia Municipale di Messina

