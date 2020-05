Nascondeva cocaina e marijuana in casa: arrestato 53enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo è ritenuto responsabile il 53enne P.N. di Gaggi, arrestato nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina.

Nel corso di servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività di osservazione in cui venivano notati movimenti sospetti di soggetti nei dintorni dell’abitazione di P.N., i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto, occultati nel mobilio dell’abitazione e nel giardino, circa 48 grammi di marijuana già suddivisa in 6 dosi, due dosi di cocaina pronte per lo spaccio, due piante di canapa indiana in infiorescenza ed un bilancino elettronico di precisione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio. Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, sottoposto al regime di arresti domiciliari.

Questa mattina l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando all’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

