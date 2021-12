Messina. Sosta selvaggia blocca il passaggio ad una persona in sedia a rotelle: scattano le multe

È successo in via I Settembre, all’angolo con la via Cesare Battisti: le auto in sosta selvaggia bloccavano l’accesso all’isola pedonale ad una persona disabile in sedia a rotelle. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Messina, che hanno staccato 7 multe per un importo totale di 500 euro.

Oltre alle verifiche negli esercizi commerciali messinesi, proseguono le attività di monitoraggio della Polizia Municipale sulla movida del centro di Messina. Nel corso degli ultimi servizi, un esercente è stato sanzionato perché beccato a svolgere abusivamente attività di intrattenimento musicale, non avendo né l’autorizzazione amministrativa, né la certificazione sull’impianto acustico. L’attività è stata quindi interrotta e il responsabile è stato multato. «Sarà avviata inoltre – spiegano dalla Municipale – la procedura per la sospensione dell’attività musicale fino ad avvenuta regolarizzazione al regolamento di zonizzazione locale».

Nel corso di questi controlli, la Polizia Municipale è intervenuta, inoltre, all’incrocio tra via I settembre e via Cesare Battisti, per multare 7 automobilisti che avevano parcheggiato in divieto, bloccando l’accesso all’isola pedonale ad una persona disabile in sedia a rotelle. Sette le multe staccate, per un importo totale di 500 euro.

(38)