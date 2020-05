Messina. Incidente mortale nei pressi di Marmora: coinvolte una moto e una jeep

Incidente mortale oggi a Messina, sulla strada statale 113, all’altezza di Marmora. È successo stamattina, una jeep e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. A perdere la vita il centauro. Sul posto, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri.

Lo scontro è avvenuto stamattina – la chiamata ai vigili del Fuoco da parte del 118 è delle 11.34 – sulla SS 113 in direzione Santo Saba. Secondo quanto riportato dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, il centauro veniva da Messina e andava in direzione Palermo, mentre si presume che la jeep fosse uscita da una traversina. A seguito dello scontro il conducente della moto sarebbe rimasto incastrato sotto l’auto. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.

Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la sezione infortunistica della Polizia Municipale. Le operazioni di soccorso e verifica dell’accaduto sono ancora in corso. Sono state segnalate code lungo la statale in direzione Villafranca.

