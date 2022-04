Messina, incendio sulla Panoramica dello Stretto: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Intorno alle 11.00 di stamattina, i Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per domare un incendio divampato sulla Panoramica dello Stretto intorno. Ad allertare i residenti della zona, una nube di fumo nero proveniente dalle ex cave di sabbia. Dalla centrale operativa fanno sapere che gli operatori sono ancora sul posto.

Mattinata impegnativa quella di oggi, martedì 26 aprile, per i Vigili del Fuoco di Messina. Intorno alle 11.00 una nube di fumo nero ha avvolto parte del litorale nord della città dello Stretto. Allertati i Vigili del Fuoco, è accorsa sul posto una squadra del distaccamento Messina Nord, che è attualmente sul posto per domare le fiamme e fare tutti i rilievi del caso. L’incendio è divampato sulle colline della Panoramica dello Stretto, alle ex cave di sabbia. A generare il fumo nero, spiegano dalla centrale operativa, sembra sia stata la presenza di copertoni. Ancora da individuare le cause del rogo.

Foto © Nazario Nulli

