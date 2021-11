Messina. Incendio alla Casa del Portuale: tratti in salvo due senzatetto

Ancora un incendio ieri sera alla Casa del Portuale, che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Messina. All’interno della struttura, due persone senzatetto, fortunatamente rimaste illese e tratte in salvo durante le operazioni di spegnimento del rogo. Previste per oggi le verifiche del Nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radioattività).

È successo poco prima delle 20.00 del 10 novembre, orario in cui alcune squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale e del distaccamento Nord sono intervenute presso la Casa del Portuale, struttura un tempo utilizzata per la lavorazione della farina, situata nei pressi della stazione ferroviaria. All’interno dell’edificio erano presenti due persone senza fissa dimora, che fortunatamente non hanno riportato ferite e sono state soccorse dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia e i Vigili Urbani.

Per la giornata di oggi è prevista una verifica da parte del Nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radioattività). L’intervento si è reso necessario, in via precauzionale, per controllare alcuni contenitori trovati all’interno della Casa del Portuale.

Loading... ×

Non è la prima volta che si verifica un incendio alla Casa del Portuale.

(15)