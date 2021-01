Messina. In vendita prodotti alimentari sfusi invasi da parassiti: un denunciato

Nella mattinata odierna, gli uomini sezione della Polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina hanno deferito all’autorità giudiziaria il titolare di un’attività commerciale (di cui non vengono resi noti ulteriori dettagli) che poneva in vendita prodotti alimentari sfusi invasi da parassiti, nonché tranci di carne privi di qualsivoglia riferimento normativo attinente la provenienza e l’idoneità sanità per la vendita.

La merce, circa 70 kg di farinacei e circa 10kg di carne di ignota tipologia, è stata posta sotto sequestro giudiziario ed adesso il commerciante dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per quanto accertato e documentato dai poliziotti.

Continua senza sosta, quindi, l’attività della sezione di polizia specialistica. L’attenzione degli uomini della Polizia Commerciale coordinata dall’ispettore capo Cifalà Giuseppe è stata rivolta in questi giorni presso strutture di vendita di alimenti e ai relativi laboratori di produzione di alimenti.

A tutela del consumatore finale sono state svolte mirate verifiche attinenti la commercializzazione di prodotti freschi e preconfezioni, accertando illeciti dovuti alla mancanza delle indicazioni prescritte dal vigente regolamento CEE e sull’assenza delle corrette informazioni al consumatore quali date di scadenza, modalità di conservazione, vendita oltre le date prefissate dal produttore.

La merce immediatamente tolta dal commercio, dopo averne accertato la salubrità, è stata etichettata così come previsto dalle normative vigenti, fermo restando le sanzioni amministrative di importi che possono arrivare fino a 10.000 Euro in relazione alla gravità dei fatti accertati.

