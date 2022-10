Messina, è morto al Policlinico l’operaio schiacciato da un cancello a Giammoro

Stava entrando in un capannone in disuso, nella zona industriale di Giammoro, quando un cancello di ferro si è staccato e lo ha schiacciato: non ce l’ha fatta l’operaio 55enne Gaspare Rallo, originario di Palma di Montechiaro, morto la scorsa notte al Policlinico di Messina.

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 4 ottobre 2022, nella zona industriale di Giammoro, frazione del Comune di Pace del Mela, in provincia di Messina. Al momento dei fatti, insieme a lui c’era una seconda persona che ha chiamato il 118. Gaspare Rallo è stato quindi trasportato in elisoccorso al Policlinico “G. Martino” di Messina ed è stato ricoverato, in prognosi riservata. Le sue condizioni, date le ferite riportate, sono state giudicate molto gravi. È morto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre.

(59)