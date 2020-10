Messina, danneggiata l’auto di un poliziotto: denunciato pregiudicato

Lo scorso 28 ottobre 2020 l’auto privata di un poliziotto della Municipale di Messina è stata danneggiata. A riportarlo è il comandante vicario commissario Giovanni Giardina, che comunica come la Polizia Specialistica abbia ieri individuato il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato accompagnato presso la sezione di polizia specialistica e denunciato. Adesso si cercano possibili complici.

Questa la nota inoltrata dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina: «Nella mattinata di ieri, mercoledì 28 ottobre 2020, gli uomini della Sezione di polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina, dopo una attenta attività di indagine avviata nell’immediatezza dei fatti, hanno prelevato dalla sua abitazione il pregiudicato A.P. ritenuto responsabile del danneggiamento dell’auto privata di un poliziotto municipale verosimilmente per motivi legati al servizio dell’ispettore perpetrata nella serata del 26 ottobre.

Il soggetto accompagnato presso la sezione di polizia specialistica dopo essere stato compiutamente generalizzato è stato deferito alla autorità giudiziaria per il vile gesto compiuto. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali complici».

