Messina, brutto incidente in via La Farina: investito 95enne

Brutto incidente stamattina in via La Farina, a Messina, nei pressi della sede di ATM: un’auto ha investito un pedone, un uomo di 95 anni, poi trasportato in ambulanza al Policlinico in condizioni critiche. Gli uomini della Polizia Municipale sono accorsi sul luogo dell’impatto per tutti i rilievi del caso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.24 di oggi, lunedì 29 giugno, orario in cui è stato segnalato alla Polizia Municipale. Sono ancora da ricostruire le dinamiche esatte di quanto accaduto. Sul posto, oltre agli agenti occupati nei rilievi, è accorsa un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziano in ospedale.

In aggiornamento.

(68)