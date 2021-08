La Sicilia continua a bruciare: incendio a Castelmola a Ferragosto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella giornata di Ferragosto per spegnere un incendio sviluppatosi a Castelmola, in provincia di Messina. Roghi, sempre il 15 agosto, anche nella città dello Stretto, a Campo Italia e sulle colline tra Curcuraci, Castanea e le Masse. In azione diverse squadre, coadiuvati dai canadair. A supportare le squadre siciliane, alcuni operatori provenienti dal Nord Italia.

Ancora fuoco nelle aree boschive e sulle colline siciliane. Nella giornata di ieri, domenica 15 agosto, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme in diverse zone della città di Messina e della sua provincia. Fiamme anche a Castelmola, vicino Taormina. Vediamo le immagini delle operazioni di spegnimento coordinate da operatori DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) del comando di Messina e del comando di Bergamo, inviate dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina.

(6)