Intonaci pericolanti da un viadotto del CAS: l’intervento dei Vigili del fuoco – FOTO

I Vigili del fuoco sono intervenuti su un viadotto in prossimità dello svincolo di Brolo dell’Autostrada A20 Messina-Palermo per rimuovere degli intonaci pericolanti. L’attività degli operatori si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 21 aprile, intorno alle 19.30. Ad intervenire è stata la squadra 8a del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Patti, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato.

La squadra ha messo in sicurezza il tratto che interessava il viadotto del Consorzio Autostrade Siciliane. Sul posto è arrivata anche l’autoscala proveniente dalla Sede Centrale. Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco sono rientrati in sede.

Continuano, nel frattempo , le verifiche su diversi viadotti e gallerie dall’autostrada A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo, a seguito della relazione redatta per il MIT dall’ingegnere Migliorino.

