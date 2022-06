Incidente mortale sulla A18 Messina – Catania: un uomo perde la vita

Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A18 Messina – Catania, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera, all’altezza di Briga Marina. Due auto si sono scontrate all’interno di una galleria. Per un uomo è stata fatale la violenza dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti la Polizia Stradale e gli uomini del 118. Per la vittima, però, non c’è stato nulla da fare. Ancora da confermare le cause che hanno portato allo scontro delle due auto, che avrebbe causato anche dei feriti.

(60)