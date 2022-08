Incendio nella notte a Lipari: le fiamme lambiscono alcune abitazioni

Continua a bruciare la Sicilia: nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco di Messina sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio a Lipari, nelle Isole Eolie. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni, ma non è segnalata alcuna persona coinvolta.

L’incendio, ormai spento, è divampato nella zona si Santa Margherita. È l’ennesimo di una settimana che ha messo a dura prova Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile della Regione Siciliana. Prima l’incendio di Pantelleria, successivamente il rogo che ha interessato l’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Villafranca, poi ancora, nella notte tra il 18 e il 19 agosto, le fiamme hanno colpito la zona di Palermo, compresa la discarica di Bellolampo.

Nelle scorse ore, il commento del dirigente della forestale della Regione Siciliana, Giovanni Salerno, che ha indicato quella del 18 agosto 2022 come una giornata che verrà ricordata per il numero di incendi segnalati: 130 in 24 ore. Da una prima stima approssimativa, secondo la Protezione Civile, sono andati in fumo 290 ettari di aree non boscate e 56 ettari di aree boscate per un totale di 346 ettari.

Tornando alla provincia di Messina, in particolare all’isola di Lipari, ecco il tweet pubblicato sull’account ufficiale dei Vigili del Fuoco:

Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di Santa Margherita. Le fiamme alimentate dal forte vento erano arrivate a lambire alcune abitazioni, nessuna persona è rimasta coinvolta #20agosto pic.twitter.com/kdfP9N0ega — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 20, 2022

