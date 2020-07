Incendio in un’azienda ortofrutticola: pannelli solari prendono fuoco – FOTO

Momenti di paura a causa dell‘incendio divampato sul tetto di un’azienda ortofrutticola sul quale erano installati dei pannelli fotovoltaici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con autopompa serbatoio e un pick-up attrezzato.

L’incendio si è verificato ieri, giovedì 9 luglio, poco prima delle 10.00. A prendere fuoco i pannelli solari installati sul tetto di un’azienda ortofrutticola di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ricevuta la chiamata, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per domare le fiamme e rimettere l’area in sicurezza. Gli operatori accorsi sul posto sono intervenuti con APS (autopompa serbatoio) e un pick-up attrezzato. A dargli manforte, un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla centrale di Messina.

I Vigili del Fuoco intervenuti per domare l’incendio scaturito dai pannelli solari dell’azienda ortofrutticola di Barcellona Pozzo di Gotto sono poi rientrati intorno alle 12.00 di ieri mattina, dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta.

