Incendio al molo di Portorosa: le fiamme avvolgono una barca – FOTO e VIDEO

Nella serata di ieri una barca ormeggiata al porto turistico di Portorosa ha preso fuoco. Necessario, per spegnere l’incendio, l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Guardia Costiera di Milazzo.

È successo ieri, mercoledì 3 febbraio, intorno alle 21.30. I Vigili del Fuoco del comando di Messina sono intervenuti dal Distaccamento di Patti per domare le fiamme a seguito della richiesta da parte del NUE (numero unico per l’emergenza). Gli operatori si sono quindi recati al molo di Portorosa con un’autopompa serbatoio. Un’autobotte di rincalzo è stata invece inviata dalla sede centrare. Sul posto anche il Nucleo Nautico di Milazzo, che ha mollato gli ormeggi della motobarca VF RAFF (Rescue And Fire Fighting) per raggiungere il luogo del rogo.

L’incendio che ha riguardato l’imbarcazione è stato spento, non ci sono stati feriti, ma il mezzo ne è uscito fortemente danneggiato. Dopo aver estinto il rogo, sono state effettuate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della barca.

Il video e le foto dell’intervento

