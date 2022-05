Incendio a Stromboli, evacuate alcune case e un ristorante

Incendio a Stromboli, in località San Vincenzo in una zona di vegetazione spontanea. Il rogo si è poi propagato a causa del vento di scirocco, avvicinandosi ai centri abitati. I Carabinieri hanno fatto evacuare per precauzione alcune ville minacciate dal fronte del fuoco e anche il ristorante nella zona dell’Osservatorio, in collina, con all’interno il personale e una trentina di turisti che stavano cenando.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 10.00 del 25 maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre il Corpo forestale ha coordinato l’intervento aereo.I canadair e l’elicottero che per quasi tutta la giornata hanno gettato acqua di mare lungo il costone della montagna e nei i centri abitati di Piscità, San Vincenzo e Scari, in serata sono stati costretti a rientrare alla base a causa dell’oscurità. Dalle informazioni fornite dal Corpo forestale, l’incendio divampato a Stromboli sembra sia scaturito sul set di una fiction televisiva sulla Protezione Civile.

Alle 19.55 del 25 maggio la Regione Siciliana ha inviato la seguente nota: «Il comando del Corpo forestale della Regione Siciliana a Messina sta coordinando l’intervento aereo per lo spegnimento dell’incendio scaturito sul set della fiction sulla protezione civile, a Stromboli. Al momento, nelle operazioni di spegnimento sono impegnati due canadair. La richiesta di intervento aereo è stata immediatamente avanzata dal Comando appena la sala operativa ha ricevuto l’allarme. Sul posto sono in azione uomini del Corpo forestale, i carabinieri della stazione locale, la guardia costiera di Lipari e i vigili del fuoco già presenti sul set, probabilmente per l’accensione, il controllo e lo spegnimento di un incendio simulato, funzionale alle riprese. Il Comando locale dei forestali ha reso noto che non era pervenuta nessuna comunicazione di accensione fuochi. Sia i militari dell’Arma sia i forestali della Regione stanno indagando per accertare eventuali responsabilità».

In aggiornamento.

