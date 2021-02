Il centro di Messina senz’acqua a causa di una frana

376 Condivisioni Facebook Twitter

Una grossa frana ha causato ingenti danni alla condotta di Fiumefreddo, la principale fonte di approvvigionamento di acqua per Messina. Le conseguenze si stanno verificando in tutte le zone della città, in particolar modo in centro dove, già da ieri, i rubinetti sono all’asciutto.

A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Catalabiano che ha immediatamente informato le Forze dell’ordine sulla abbondante fuoriuscita di acqua dalle tubature.

I tecnici dell’Amam avvertono che il guasto non verrà ripristinato prima di lunedì sera e raccomandano un uso moderato dell’acqua.

Al momento la rete idrica di Messina è alimentata solo dalla Santissima

(2788)