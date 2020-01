Guida sotto effetto di droga e alcool: 5 denunce nel messinese

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante una serie di controlli nelle strade, i Carabinieri della provincia di Messina hanno denunciato in stato di libertà 5 automobilisti sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di droga o di alcool.

Nel corso dei servizi i Carabinieri hanno proceduto nei confronti di un 22enne, un 30enne e un 31enne che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico due, trovati in possesso di modica quantità di marjuana, hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento tossicologico, mentre il terzo, a seguito di esame presso l’ospedale “G. Fogliani” di Milazzo, è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi.

Un 30enne ed un 58enne sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. I due sottoposti ad alcool test con l’etilometro, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiori al limite consentito di 0,8 g/l.

Inoltre 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana detenute per uso personale, sequestrate dai militari.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

(11)