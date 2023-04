Esplosione in casa a Tortorici: morta una donna di 65 anni

Non ce l’ha fatta la 65enne rimasta coinvolta nell‘esplosione che interessato una casa di Tortorici, in provincia di Messina, lo scorso 7 aprile, mentre la famiglia era impegnata a preparare i dolci per Pasqua. Cinque le persone rimaste ferite in totale, tra cui anche due minori, di 11 e 16 anni. Ancora sta stabilire le cause dell’accaduto.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il decesso è avvenuto nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove era stata ricoverata la donna, inizialmente portata dall’elicottero del 118 all’Ospedale di Sant’Agata di Militello. In prognosi riservata, sempre a Catania, un 16enne. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave nell’esplosione, una 42enne e il figlio di 11 anni, che sono stati portati al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Civico di Palermo. Il ragazzino è stato poi trasferito alla Rianimazione dell’Ospedale dei Bambini. Coinvolta anche una quinta persona, rimasta ferita in maniera non grave, poi dimessa dall’Ospedale di Sant’Agata di Militello.

La casa di Tortorici luogo dell’esplosione è stata fortemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, anche per la messa in sicurezza della struttura. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello coordinati dalla Procura di Patti.

Fonte: Ansa; Foto © Calogero Sanfilippo (Wikipedia)

(7)