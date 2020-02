Droga nella zona sud di Messina: arrestata 33enne

23 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo è ritenuta responsabile la 33enne arrestata nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi. La donna, di origini rumene, era già nota alle forze dell’ordine che la tenevano d’occhio da tempo.

Dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione della donna. A seguito di tale attività, i Carabinieri hanno rinvenuto 4 grammi cocaina, 11 grammi di crack, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma di euro 1.375 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga, il bilancino di precisione e la somma di denaro rinvenuti sono state sequestrate e la donna è stata arrestata in quanto ritenuta responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Messina per l’udienza di convalida.

(706)