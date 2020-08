Discoteche chiuse… e le feste si fanno in villa: blitz e denunce alle Isole Eolie

Chiuse le discoteche in tutta Italia, alle Isole Eolie si tenta di aggirare il divieto organizzando feste nelle ville. A scoprirlo sono state le forze dell’ordine locali, più volte chiamate da turisti e residenti arrabbiati per gli schiamazzi notturni. Recentemente, i Carabinieri hanno sospeso “per assembramento” una festa organizzata in una villa a Filicudi.

La chiusura delle discoteche disposta dal Governo sembrerebbe non aver bloccato la movida alle Isole Eolie dove, nonostante il divieto di creare assembramenti (come in tutta Italia), le feste continuano a essere organizzate e si continua a ballare, non nei locali ma nelle ville.

Dopo una prima festa in villa con circa 100 persone interrotta a Panarea nei giorni scorsi dai Carabinieri – che hanno denunciato alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto 8 giovani tra i 20 e i 22 anni per disturbo del riposo dei vicini attraverso la diffusione di musica ad alto volume –; lo stesso è successo a Filicudi. Anche su quest’Isola, è stata scoperta, e sospesa dai Carabinieri nel cuore della notte, una “festa con assembramento” organizzata in una villa.

Prima ancora, diversi locali e discoteche erano stati sanzionati e chiusi alle Isole Eolie per il mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

