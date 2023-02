Controlli in un cantiere edile: ammenda da 6mila euro per una ditta nel messinese

Controlli dei Carabinieri in un cantiere edile della provincia di Messina. Individuate due travi in cemento armato dalle quali fuoriuscivano spuntoni in ferro che ostacolavano, rendendo pericoloso, il transito delle persone e dei mezzi: scatta l’ammenda da 6mila euro. Il report.

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Messina Sud e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere allestito a Scaletta Zanclea.

Nel corso dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali. All’esito dei controlli, non sono emerse gravi violazioni né sono state riscontrate situazioni di irregolarità degli operai presenti in cantiere. Tuttavia i Carabinieri hanno accertato la presenza di due travi in cemento armato dalle quali fuoriuscivano spuntoni in ferro che ostacolavano, rendendo pericoloso, il transito delle persone e dei mezzi nel cantiere e, pertanto, il responsabile è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria ed a suo carico è stata irrogata un’ammenda per l’ammontare di circa 6.000 euro.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

(Foto di repertorio)

FONTE: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

(13)