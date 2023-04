Controlli dei Carabinieri: denunciate 11 persone per guida sotto l’effetto di alcol e droghe

Controlli in provincia di Messina martedì 25 aprile: i Carabinieri denunciano 11 persone per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Segnalate anche 5 persone perché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. Il report.

Nel corso della giornata di ieri, in occasione della Festa della Liberazione, in cui moltissime persone hanno scelto di trascorrere la festività nel territorio milazzese, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle località lungo la costa tirrenica, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità, con attenzione al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e agli illeciti del Codice della Strada che determinano pericolo ad automobilisti, passeggeri e pedoni.

I militari dell’Arma hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato 11 persone per guida sotto l’influenza di alcool e con alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, condotte che, spesso, sono causa di gravi incidenti. Contestualmente, sono state elevate sanzioni relative a diverse violazioni, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa, l’inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso e la velocità non commisurata.

Inoltre, altre 5 persone sono state segnalate alle Prefetture quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate e verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma per le analisi di rito.

Nel corso dei servizi sono state sottoposte a controllo complessivamente 179 vetture e 326 persone.

FONTE: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

