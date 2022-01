Controlli anti-covid e green pass a Messina: chiusa un’attività commerciale

Una persona multata perché senza mascherina, un’attività commerciale sanzionata e una chiusa: questo il bilancio dei controlli sul rispetto delle norme anti-covid e dell’uso del green pass disposti dalla Prefettura di Messina per la giornata di ieri, domenica 30 gennaio 2022.

Mentre le nuove regole sull’uso e la durata di validità del green pass si accingono a cambiare a partire da domani, martedì 1° febbraio, proseguono i controlli interforze disposti a partire dal 6 dicembre 2021 per Messina e provincia. Controlli che riguardano i mezzi del trasporto pubblico, come bus e tram, bar e ristoranti, ma non solo. Pubblichiamo, di seguito, il report condiviso dalla Prefettura di Messina sui controlli eseguiti nella giornata di ieri, domenica 30 gennaio.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli del 30 gennaio 2022:

Green pass, persone controllate: 908;

Green pass, persone multate: 0;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 1;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 94;

Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 1;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 1;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

