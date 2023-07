Beccato con diverse dosi di hashish: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga

Controlli antidroga dei Carabinieri in provincia di Messina: tratto in arresto un giovane, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il report.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un giovane aggirarsi in atteggiamento sospetto, per le vie del centro di Milazzo. Fermato e sottoposto ad un controllo di polizia, all’esito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato con indosso sei involucri contenenti della sostanza stupefacente di tipo hashish. La perquisizione, estesa anche all’abitazione del fermato, ha consentito ai Carabinieri di trovare e sequestrare ulteriori 19 grammi di hashish. L’uomo è stato pertanto arrestato e la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il territorio mamertino, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

