Beccato con la droga in auto: 47enne arrestato dai Carabinieri

A Nizza di Sicilia, i Carabinieri della Stazione di Roccalumera hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne messinese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della vendita e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno notato l’uomo a bordo della sua autovettura, intrattenere una conversazione con un soggetto noto assuntore di sostanze stupefacenti lungo le strade del paese e pertanto hanno deciso approfondire il controllo. L’atteggiamento del 47enne ha da subito insospettito i militari che hanno proceduto a perquisizione del suo veicolo rinvenendo circa 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo “crack” suddivisa in 11 dosi, custodite all’interno di involucri di alluminio nonché 1040 euro in banconote di piccola taglia, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La somma in contanti e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente e al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri, il Giudice, nel corso dell’udienza, ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha disposto per il 47enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Messina.

(53)