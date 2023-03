Beccati dai Carabinieri a gettare eternit ai margini della strada: scattano le denunce

Controlli straordinari dei Carabinieri in provincia di Messina nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino, in particolare, le zone vicine ai locali della movida. Nove le denunce per guida sotto effetto di alcool oltre i limiti consentiti e di stupefacenti. Beccate anche due persone che gettavano rifiuti a bordo strada. Il report.

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno svolto un servizio straordinario, intensificando i controlli nel territorio mamertino, da Milazzo a Rometta Marea, con particolare attenzione alle aree vicine ai locali notturni. I militari dell’Arma hanno potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, oltre alle violazioni al Codice della Strada e alle altre condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini, controllando complessivamente 141 autovetture e 294 persone.

A seguito dei servizi di controllo svolti dalle pattuglie dell’Arma, nove persone, la gran parte delle quali sotto i 35 anni, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, poiché colte alla guida sotto effetto di alcool oltre i limiti consentiti e di stupefacenti, violazioni gravissime, che possono facilmente causare incidenti con pericolose conseguenze. Oltre a queste, una persona è stata denunciata per rifiuto dell’accertamento dell’abuso di alcool, poiché, controllata alla guida della propria autovettura ed invitata a sottoporsi al previsto accertamento, si è opposta.

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla droga, inoltre, 7 persone sono state segnalate alle Prefetture quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate.

Con riferimento alle violazioni amministrative al Codice della Strada, sono state contestate diverse infrazioni, con particolare attenzione alle condotte che determinano pericoli sulla strada, quali il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa, l’inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso e la velocità non commisurata.

Nel corso dei controlli, infine, due persone sono state denunciate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, poiché sorprese mentre scaricavano, dal carrello della propria autovettura, rifiuti consistenti in materiale in eternit, nel bordo di una strada e senza alcuna autorizzazione.

FONTE: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

