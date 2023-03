A 100km/h sulla via Garibaldi, riprende la scena col cellulare: beccato dalla Municipale

A 100km/h con una Mercedes sulla via Garibaldi e riprende la partenza col cellulare mostrando il tachimetro: multa da 116 euro per un 33enne, poi rintracciato dalla Polizia Municipale. Via 5 punti dalla patente. Il report della Polizia Municipale.

È stato rintracciato dalla Polizia Municipale il giovane che nella notte tra sabato e domenica andava oltre i 100Km/h lungo la via Garibaldi con la sua Mercedes. L’uomo, 33 anni, è stato interrogato e ha confessato l’accaduto agli agenti della Sezione Investigazione e Prevenzione, sotto la guida del Comandante Stefano Blasco e coordinati dall’ispettore Capo Alessandro Platania. Alla fine della confessione, all’uomo è stata elevata una multa da 116 euro e gli sono stati sottratti 5 punti dalla patente, con segnalazione alla Prefettura di Messina, che potrà prendere ulteriori provvedimenti.

A inchiodare il giovane la ripresa, fatta dallo stesso con il proprio smartphone, del tachimetro del proprio veicolo che raggiungeva – in pochi secondi – i cento chilometri orari, per poi rallentare. Peraltro in condizioni rese ancora più pericolose dall’asfalto bagnato a causa della pioggia.



FONTE: Polizia Municipale

