Voucher formativi: online il bando di Messina Social City. A chi è rivolto e come partecipare

Online il nuovo bando per i voucher formativi nell’ambito del progetto ”Percorsi nuovi di accompagnamento dell’abitare e di risanamento urbani” del Comune e di Messina Social City. Vediamo in cosa consiste, chi può partecipare e come.

Finanziato con fondi Pon Metro 2014/2020, il progetto, nato nel 2021 con l’Amministrazione De Luca, mira all’inclusione sociale delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio abitativo. Come? Attraverso la formazione e l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Voucher formativi: il bando di Messina Social City

Nelle scorse ore il Comune e Messina Social City hanno pubblicato il nuovo bando per l’ottenimento di voucher formativi destinati a coloro che già stanno svolgendo l’attività di tirocinio di inclusione sociale nell’ambito del progetto “Percorsi nuovi di accompagnamento dell’abitare e di risanamento urbani”. Ulteriore requisito per partecipare all’avviso è il conseguimento del titolo di Scuola Secondaria di Primo Grado (licenza media inferiore).

In particolare, i voucher formativi sono finalizzati a far sviluppare ai partecipanti competenze nell’ambito di uno dei seguenti profili: gelataio; sarto; panificatore/pasticcere; pizzaiolo; collaboratore cucina; collaboratore sala e bar; patenti. È possibile esprimere tre preferenze.

Come fare domanda

Per fare domanda e partecipare all’avviso per i voucher formativi è necessario inviare la propria richiesta alla Messina Social City entro la scadenza fissata alle ore 23.59 del 14 luglio 2023 all’indirizzo e-mail amministrazione@messinasocialcity.it specificando nell’oggetto la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI VOUCHER FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI”.

L’avviso, il modulo da compilare e i dettagli su eventuali punteggi aggiuntivi sono disponibili a questo link, sul sito ufficiale della Partecipata Comunale.

