Violenza sulle donne: chi contattare a Messina per chiedere aiuto

Stamattina una giovane donna è stata uccisa dal suo fidanzato, a Furci Siculo, in provincia di Messina. Non Una di Meno, nell’esprimere il proprio cordoglio, ha voluto condividere, ancora una volta, i contatti e i numeri dei centri che offrono aiuto alle donne vittime di violenza. Contatti fondamentali in questo momento in cui troppe donne si trovano a convivere con compagni o mariti violenti e non possono uscire di casa a causa delle misure di contenimento del coronavirus.

Ci sono case, sottolinea il movimento, «in cui la convivenza forzata si trasforma in un vero e proprio incubo, situazioni incandescenti che, esacerbate dalla convivenza forzata, rischiano di esplodere». Per questo motivo, si sono avviate diverse iniziative finalizzate a mantenere i contatti con chi ha più bisogno, consultabili sulla pagina Facebook di Non Una di Meno Messina.

«Non smettiamo di incontrarci – scrive il movimento –, condividere esperienze, ragionamenti, sviluppare pratiche di lotta contro la violenza di genere in tutte le sue forme. Sono questi i nostri mezzi per organizzarci; sono questi i mezzi che useremo tutte insieme contro questa società».

Dopo quanto avvenuto stamattina a Furci Siculo, Non Una di Meno ha voluto condividere ancora i contatti utili per le donne di Messina vittime di violenza.

Violenza sulle donne: chi contattare per chiedere aiuto

Oltre al numero di emergenza 1522, attivo h24, le donne in difficoltà perché vittime di violenza fisica o verbale possono contattare i seguenti centri:

A Messina puoi contattare il CEDAV Onlus:

3452630913

0909011121 (solo segreteria telefonica)

cedav@virgilio.it

A Barcellona PG puoi contattare @Centro Antiviolenza Frida Onlus:

327 987 9516 (anche messaggi Whatsapp e Telegram)

info@centroantiviolenza.it (anche chiamate Skype)

A Messina e a Gaggi puoi contattare Eva Luna Onlus

3476993034 (disponibile anche su WhatsApp)

A Villafranca Tirrena puoi contattare Associazione "Una di Noi Onlus"

3426239473

A Roccalumera puoi contattare Al Tuo Fianco Onlus

3296235252

A Capo d'Orlando puoi contattare Centro Antiviolenza Pink Project

3478987147 (anche attraverso messaggistica SMS e Whatsapp)

0941/054182

Centro Antiviolenza Pink Project (comunicazioni via Skype)

Centro Antiviolenza Pink Project (canale Telegram)

centropinkproject (messaggistica instagram)

