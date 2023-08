Villa Dante vandalizzata. Basile: «Messina è casa nostra, dobbiamo prendercene cura»

Vandalizzata Villa Dante: a dare la notizia è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, mostrandone le foto sui social e sottolineando che si sta già procedendo all’individuazione dei responsabili attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza. «Non capisco – commenta – e non capirò mai il senso di questi gesti perché Messina è casa nostra, e dobbiamo tutti prenderci cura di casa nostra».

È successo presumibilmente tra il 15 e il 16 agosto. In particolare, sono state divelte le reti che delimitano i campetti e sono stati danneggiati i bagni. Con amarezza, il sindaco di Messina mostra le foto di Villa Dante vandalizzata sui social, commentando: «A quei soggetti che negli ultimi giorni sono entrati a Villa Dante – scrive – vandalizzando gli spazi esterni, interni ed i bagni, dico che il nostro impegno per eliminare questi comportamenti sarà ancora più forte. Perché la nostra città merita di essere rispettata prima di tutto da noi. Inutile dire che la zona è videosorvegliata dalle telecamere e stiamo individuando i responsabili di quanto accaduto, ma è assurdo pensare di vedere così vanificato un lavoro che stava riqualificando uno dei più importanti spazi pubblici che stiamo restituendo alla città. Non capisco e non capirò mai il senso di questi gesti perché Messina è casa nostra, e dobbiamo tutti prenderci cura di casa nostra».

Scoperte le condizioni di Villa Dante, quindi, si è provveduto a reperire le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, per provare a far luce sull’accaduto ed individuare evetntuali responsabili. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Loading... ×

(34)