Uno scatto ai margini della città: il concorso fotografico di PuliAmo Messina

PuliAmo Messina, associazione no profit che da più di 7 anni si occupa della cura del territorio, lancia per il secondo anno il concorso fotografico dedicato, per l’edizione 2023, alle aree periferiche della città.

«Il tema scelto per quest’anno – scrivono i volontari – è “la periferia di una città inesistente” e interesserà l’area a sud del Torrente Gazzi. Un rione dalle mille contraddizioni, protagonista dell’espansione urbanistica che dagli anni ‘60 ha visto un’imponente opera di cementificazione; lì dove un tempo si estendevano campi coltivati e agrumeti a perdita d’occhio. I punti di interesse spaziano dal mare negato al sentiero dei mulini, passando per le ville liberty, le aree post industriali e di edilizia residenziale».

Torna il concorso fotografico di PuliAmo Messina

Per partecipare al concorso, quindi, sarà necessario scattare la fotografia esclusivamente all’interno dell’area scelta da PuliAmo Messina, che include le zone di:

Cumia

Bordonaro

San Giovanello

Fiumara Gazzi

Villagio Aldisio

Rione Taormina

Minissale

Come partecipare

Per partecipare al concorso, aperto a tutti coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età, è necessario compilare il modulo online (a questo link) e caricare la fotografia dalla dimensione massima di 1920 pixel (lato più lungo), 72

dpi, formato jpg nella migliore qualità di compressione.

Inoltre, al momento dell’iscrizione, i partecipanti potranno facoltativamente indicare la geolocalizzazione dello scatto; questo permetterà alla propria fotografia di essere inserita all’interno di una mappa interattiva permanente, presente all’interno del sito dell’Associazione. Per farlo, sarà sufficiente inserire il link della posizione di Google Maps in fase di iscrizione. I contenuti inoltrati non dovranno contenere filigrane, firme, loghi, date o altre grafiche in sovrimpressione.

È possibile inviare il proprio elaborato entro e non oltre le 23.59 del 31 dicembre 2023. Al 1° Classificato verrà consegnato un premio in denaro del valore di 200 euro.

A questo link il bando completo.

