L’Università di Messina 47esima in Italia (su 63): la classifica di “Education Around”

L’Università di Messina si posiziona 47esima nella classifica 2021 degli atenei italiani stilata dal magazine specializzato “Education Around”. Nei singoli ambiti disciplinari UniMe raggiunge risultati altalenanti, conquista il terzo posto (su 13) per il corso di laurea in Medicina Veterinaria, il 13esimo (su 22) nell’ambito delle magistrali in Storia e Archeologia, il 32esimo (su 49) in Giurisprudenza.

Per formare le classifiche 2021, il magazine specializzato in Istruzione e Università, “Education Around”, ha analizzato oltre 20mila dati su 290mila laureati, e preso in considerazione 63 Atenei suddivisi in 5 distinte aree disciplinari: Scienze Naturali, Scienze sociali, Scienze comportamentali, Scienze formali e applicate, Discipline umanistiche. All’interno delle singole sezioni si fanno ulteriori distinzioni: per esempio l’ambito delle scienze naturali include Agraria e Veterinaria, Chimica e Farmacia, Scienze Motorie, Biologia e Biotecnologie, Geologia e Scienze Ambientali, Medicina e Sanitarie.

Nel calcolare i punteggi vengono presi in considerazione diversi fattori: il tasso di disoccupazione dei laureati, le esperienze all’estero, i tirocini esterni, l’esperienza degli studenti, il numero di persone che portano a termine il proprio percorso. Ogni Università presa in considerazione, in totale 63, tutte statali, ha un proprio profilo (qui quello di UniMe) che ne riassume la storia e i risultati nei diversi ambiti disciplinari.

Al di là degli settori già citati (Veterinaria, Giurisprudenza e Storia), tra i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina, l’Università di Messina si colloca 30esima su 37; tra le lauree triennali in Ingegneria si posiziona ultima, 42esima su 42; tra le lauree magistrali in Lingue è 33esima su 36.

Per approfondire è possibile visualizzare le classifiche complete a questo link.

