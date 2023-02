“Un amore di caffè”: a Messina il contest fotografico di Confcommercio per San Valentino

Al via il contest fotografico di San Valentino dedicato a un piccolo e quotidiano gesto d’amore: il caffè. A lanciarlo è Confcommercio FIPE Messina, con l’obiettivo di promuovere i bar locali e fare rete con i cittadini. Vediamo come funziona.

A spiegare l’iniziativa è il presidente di Confcommercio FIPE Messina, Carmelo Picciotto: «I bar – sottolinea – sono un po’ famiglia. Un vecchio detto recita “chi ti ama sa come prendi il caffè” e chi meglio del barista di fiducia sa come coccolarti ogni mattina. Da qui l’idea di puntare su due eccellenze italiane, l’accoglienza dei pubblici esercizi e il caffè espresso per dare vita ad un contest che possa ricordare a tutti quanto il caffè al bar sia per gli italiani un vero e proprio rito, una questione di cultura. Un concorso che nel giorno di San Valentino vuole parlare ai cuori dei messinesi, in un momento in cui i bar, più di altri esercizi commerciali, soffrono l’effetto di una crisi silenziosa che negli ultimi anni ha visto la chiusura di quasi il 48 per cento dei locali, schiacciati dalla pandemia prima e dall’impennata dei costi poi».

Come partecipare al contest di Confcommercio per San Valentino? È molto semplice. Basta scattare una foto al bar, davanti a una tazzina di caffè , accompagnarla con una frase d’amore e inviarla alla pagina Facebook di Fipe Confcommercio Messina, indicando il nome del bar e l’indirizzo. La foto che riceverà più like avrà diritto a un mese di caffè gratis nel proprio bar di fiducia.

