Troppi incidenti sul viale Italia, Carbone: «Servono dossi o dissuasori di velocità»

Installare dossi o dissuasori di velocità sul viale Italia, a Messina: questa la richiesta del consigliere comunale Dario Carbone, del gruppo di Fratelli d’Italia, nata con l’obiettivo di ridurre gli incidenti che troppo spesso si verificano sull’importante arteria cittadina, anche a causa del mancato rispetto dei limiti previsti per la zona.

«Il viale Italia – segnala il consigliere comunale Dario Carbone – si ormai è trasformato in una pista automobilistica ed a farne le conseguenze sono state le autovetture di molteplici residenti parcheggiate sulla via che negli scorsi giorni sono state distrutte in distinti incidenti autonomi. Fortunatamente non vi sono stati danni a persone ma considerate le alte velocità questa circostanza in futuro non potrà escludersi alla luce del fatto che in una settimana si sono verificati tre gravi incidenti a causa dell’alta velocità».

In particolare, l’esponente del Consiglio Comunale di Messina fa riferimento al tratto del viale Italia che va da via Noviziato Casazza alla via Tommaso Cannizzaro, zona in cui spesso le auto corrono troppo e, di frequente, si verificano incidenti. «È opportuno e necessario – aggiunge –, ed i residenti ci sono già attivati per una raccolta firme, predisporre degli strumenti che consentano di ridurre la velocità come dei dissuasori di velocità o dei dossi rallentatori al fine di evitare conseguenze ben più gravi».

Per queste ragioni, il consigliere comunale Dario Carbone comunica che invierà una richiesta al Dipartimento e all’Assessorato competente del Comune di Messina, per chiedere l’installazione di dissuasori di velocità o dossi con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti nel tratto di viale Italia che va da via Noviziato Casazza alla Tommaso Cannizzaro.

(In foto immagini dei primi giorni di agosto 2023)

(7)