Torna MoveME: l’abbonamento annuale a 20 euro di ATM per viaggiare su bus e tram

A Messina torna MoveME: l’abbonamento annuale a 20 euro promosso dal Comune e ATM che consente di viaggiare su bus e tram. A darne l’annuncio sono stati questa mattina il sindaco Basile, il vicesindaco Mondello e il presidente Campagna. I messinesi hanno un’altra chance per approfittare della grande opportunità offerta da MoveMe, iniziativa promossa da Comune di Messina e ATM. Aprirà, infatti, nuovamente la piattaforma per la prenotazione delle tessere di abbonamento al prezzo vantaggioso di 20 euro per usufruire di bus e tram. La misura di incentivazione MoveMe rientra nell’ambito del “Pon Città Metropolitane 2014-2020” azioni di incentivazione all’uso del TPL (Trasporto pubblico locale), finanziato dall’Unione Europea. Il costo per gli abbonamenti ai parcheggi di interscambio è invece di 100 euro.

La piattaforma per compilare il form, sul sito www.atmspamessina.it, aprirà alle 24 di oggi, giovedì 14 dicembre 2023, fino ad esaurimento. La riapertura è stata decisa dal Comune di Messina, d’intesa con ATM Messina, sulla base delle economie riguardanti il programma “Pon Città Metropolitane 2014-2020” – azioni di incentivazione all’uso del TPL (Trasporto pubblico locale) -, finanziato dall’Unione Europea.

ATM, tuttavia, rivolge alcune avvertenze agli utenti, affinché compilino in maniera corretta il form presente sul sito aziendale. La richiesta è personale e ne va presentata una per ciascun individuo; la documentazione richiesta, se incompleta, non consente il rilascio della tessera; quindi si pregano gli utenti di seguire le istruzioni (allegare carta d’identità fronte/retro e le certificazioni richieste). In caso di minori, la domanda, deve essere effettuata da chi esercita la patria potestà.

Tutte le istanze presentate nella precedente finestra di settembre e non esitate non saranno prese in considerazione. Per ottenere l’abbonamento MoveMe sarà necessario presentare una nuova domanda a partire dal 15 dicembre.

Link del form da compilare: https://www.atmmessinaspa.it/abbonamento_moveme_new.php

Tra il primo lancio nel mese di giugno e la seconda “finestra” di sei giorni aperta a settembre, ATM Messina ha registrato complessivamente 30mila abbonamenti. E date le ulteriori richieste, Comune e ATM hanno deciso di riattivare per la terza volta la piattaforma online per consentire davvero a tutti di poter acquistare gli abbonamenti di bue e tram e quelli per i parcheggi di interscambio ad un prezzo scontato.

