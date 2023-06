Street Food Sicily on Tour 2023: la tappa di Milazzo

Dopo Oliveri e Santo Stefano di Camastra, lo Street Food Sicily on Tour 2023 fa tappa a Milazzo. Dal 22 al 25 giugno, lungo la Marina Garibaldi sarà possibile assaggiare i piatti della tradizione, con 32 punti dedicati alle degustazioni gastronomiche. Durante il festival di cibo da strada sarà possibile assaggiare, tra le altre cose: il tacos di pesce (in foto), la polpetta di cavallo agli agrumi di Sicilia, le lumache.

In programma anche tre show cooking a cura degli chef Massimo Milano, Totò Bonfiglio e Veronica Ravidà. «Finalmente – ha detto l’organizzatore dello Street Food Sicily on Tour, Claudio Prestopino – arriviamo a Milazzo, luogo in cui ci siamo già confrontati durante una mini preview lo scorso dicembre e che da sempre si dimostra una magnifica piazza per stringere intese con le Amministrazioni che si fidano del nostro operato per studiare manifestazioni di attrattiva culturale. Stiamo lavorando per il 2024, con al mio fianco sempre la mia squadra tra cui Francesco Sturniolo».

Gli stand della terza tappa dello Street Food Sicily on Tour saranno aperti dal 22 al 25 giugno, dalle 18.00 all’01.00. A questo link per maggiori informazioni.

