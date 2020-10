Sicilia, esenzione dal bollo auto per il 2020: come presentare domanda

Al via le domande per richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto in Sicilia per il 2020. La misura, che prevede lo stanziamento di 27 milioni di euro, è stata disposta dal Governo Musumeci per andare incontro a chi maggiormente ha sofferto degli effetti economici derivanti dal coronavirus ed è indirizzata sia ai singoli cittadini che alle associazioni di volontariato e di protezione civile.

I termini per fare domanda per il bonus sono stati aperti ieri, mercoledì 21 ottobre, e in poche è stato presentato un migliaio di domande. Alla scadenza del 5 novembre 2020 verrà stilata una graduatoria dei beneficiari privilegiando i redditi più bassi.

Vediamo come funziona e come presentare la propria istanza.

Esenzione del bollo auto in Sicilia: chi può richiederla

Come si legge nel documento di istruzioni per la richiesta dell’esenzione del bollo auto in Sicilia diramato dalla Regione Siciliana “è prevista, per l’anno 2020, l’esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro che risultino intestatari dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge”.

Quindi, potranno presentare domanda:

con reddito non superiore a 15.000,00 euro; i proprietari di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 con reddito non superiore a 15.000,00 euro.

È obbligatorio fornire le informazioni sul reddito, pena l’esclusione dalla graduatoria. Occorrerà quindi indicare il reddito anche se è pari a zero.

Come presentare domanda

A oggi, giovedì 22 ottobre 2020, è già possibile presentare domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto in Sicilia. Vediamo come fare.

Per presentare domanda occorre:

Collegarsi a questo sito internet; Compilare il modulo predisposto inserendo i dati richiesti; Salvare e stampare la domanda.

A questo punto, il sistema genererà l’istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato PDF, da sottoscrivere con firma digitale o olografa (a mano), i cui contenuti non devono essere modificati (pena l’esclusione).

Firma digitale o a mano?

Se si opta per la firma digitale, il documento digitale restituito dal software di firma costituisce l’istanza. Se si decide, in alternativa, per la firma olografa (firmata di proprio pugno dal richiedente) occorrerà stampare l’istanza generata dal sistema, firmarla e scannerizzarla in formato PDF per poi inviarla.

A questo punto occorre inviare, via pec intestata al richiedente o ad un suo delegato, l’istanza e una copia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell’autovettura (in formato pdf). Nell’oggetto della PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica.

L’indirizzo PEC a cui trasmettere il tutto è: esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it. La dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB.

A questo link è possibile visionare il fac-simile del modulo da compilare.

Per le associazioni, invece, le domande possono essere presentate a questo link.

Scadenza per richiedere l’esenzione dal bollo auto in Sicilia per il 2020

Le istanze devono essere compilate e presentate entro le ore 23.59 del 05 novembre 2020. Le istanze presentate fuori dai suddetti termini verranno automaticamente rigettate.

Informazioni e link utili

Per agevolare gli utenti interessati nelle fasi di compilazione e invio delle istanze sono state predisposte due pagine web e due Pec, dedicate, rispettivamente, allo sgravio per le autovetture dei privati e delle associazioni.

A questo link sono disponibili le istruzioni complete della Regione Siciliana.

