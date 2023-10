Otto serie tv horror da vedere nella notte di Halloween 2023

Avete prenotato la focaccia, comprato pop corn e patatine, decorato casa, invitato gli amici e non sapete ancora quale serie tv horror da vedere per Halloween 2023? Niente paura, ci pensiamo noi. Ecco otto serie tv consigliate per la vostra maratona del 31 ottobre, tra prodotti cult, nuove uscite e qualche chicca passata in sordina.

8 serie tv horror da vedere ad Halloween 2023

Servant

Una coppia di Philadelphia è in lutto per una sconvolgente tragedia che ha creato uno squarcio nel loro matrimonio e ha permesso a una forza misteriosa di entrare nella loro casa. Così Apple Tv presenta Servant, serie tv diretta dal regista M. Night Shyamalan, autore de Il sesto senso e The Village. E non diciamo altro perché qualunque altra informazione sarebbe uno spoiler per un horror disturbante, basato sulla suspence, in cui il confine tra il reale e il soprannaturale è sempre molto poco definito. Una serie tv perfetta da cominciare nella notte di Halloween e divorare in poche settimane.

Stagioni: 5

Conclusa: sì

Dove vederla: Apple Tv

La caduta della casa degli Usher

Già autore de L’incubo di Hill House e Bly Manor, Mike Flanagan torna con una stagione della sua serie antologica dedicata ai capolavori della letteratura horror e alle case infestate. La nuova miniserie La caduta ella casa degli Usher, in 8 puntate, è ispirata all’omonimo racconto lungo di Edgar Allan Poe che mostra lo sgretolarsi di una famiglia e il suo legame con la casa in cui hanno sempre vissuto. Breve, è la serie tv perfetta per una maratona di Halloween, ma per chi non avesse visto le prime due, si consiglia di guardare almeno Hill House, nonostante non ci sia un vero e proprio legame, se non tematico, tra le tre miniserie.

Stagioni: miniserie

Conclusa: sì

Dove vederla: Netflix

The Devil’s Hour

Al confine tra un crime e un horror soprannaturale, The Devil’s Hour è un enigma da risolvere che vi terrà incollati al divano dal primo all’ultimo minuto. Serie tv britannica, perfetta per Halloween, ha come protagonista Lucy Chambers, assistente sociale che si sveglia regolarmente ogni notte alle 3.33, appunto l’ora del diavolo. Lucy ha un figlio di otto anni, incapace di mostrare emozioni, un ex incapace di comprendere suo figlio, e una serie di casi difficili che la tormentano. Una notte però succede qualcosa e Lucy si ritrova nel mezzo di un’indagine, lei e suo figlio sembrano essere finiti nel mirino di un misterioso serial killer. Nel cast Peter Capaldi, il 12esimo Dottore della serie Doctor Who.

Piccoli Brividi

Chi ha più di 30 leggendo Piccoli brividi pensa a una cosa sola: piccoli libriccini tascabili dalle pagine verdi e il titolo in rilievo. Ed è proprio ciò di cui stiamo parlando, o quasi. Il 13 ottobre 2023 è approdata su Disney Plus la nuova serie in sette puntate ispirata ai bestseller di R.L. Stine. La serie è ambientata a Port Lawrence, cittadina di periferia, dove cinque ragazzi liberano accidentalmente delle forze soprannaturali e devono cercare di fermarle. Nel mentre, scopriranno qualcosa di oscuro nel passato dei loro genitori.

Stagioni: 1

Conclusa: no

Dove vederla: Disney Plus

Midnight Mass

Serie tv claustrofobica, disturbante e a tratti angosciante, Midnight Mass è forse la più complessa delle serie tv di Mike Flanagan, totalmente slegata dall’antologia delle case infestate (le già citate L’incubo di Hill House, Bly Manor e La caduta della casa degli Usher). Ambientata nella piccola Crockett Island, Midnight Mass racconta il ritorno a casa di Riley Flinn, giovane appena uscito di prigione, in concomitanza con l’arrivo di un affascinante prete che “seduce” tutta la città. Nel mentre, iniziano a verificarsi fatti inspiegabili, morti e sparizioni improvvise. L’atmosfera è cupa, grigia, pesante, il ritmo lento ma capace di tenere incollato lo spettatore allo schermo. Non certo una serie tv leggera né adatta a tutti, ma sempre un horror perfetto per una maratona la notte di Halloween.

Stagioni: miniserie

Conclusa: sì

Dove vederla: Netflix

American Horror Story

Non può esistere un elenco di serie tv da vedere a Halloween che non includa American Horror Story. Creata da Ryan Murphy, si tratta di una serie antologica composta da 11 stagioni, ognuna a sé stante. Al centro di ogni stagione un tema e un’ambientazione horror differente: la casa infestata, i vampiri, le streghe, un manicomio, un circo, un hotel e così via. A distinguere i prodotti di Ryan Murphy da qualunque altro, il gusto per il grottesco, le inquadrature disturbanti e originali, i toni cupi, un’ironia nera e politicamente scorretta. Non per stomaci deboli. Delle 11 stagioni consigliano principalmente: Murder House, Aslylum, Coven, Freak Show e Hotel.

Stagioni: 11

Conclusa: No

Dove vederla: Disney Plus

Scream Queens

E visto che di Ryan Murphy stiamo parlando, tanto vale consigliare anche la sottovaluta Screem Queens. Ambientata in un college americano, tra confraternite e sorority houses, Screem Queens è una parodia degli slasher movie americani, un mix tra Mean Girls e Scream (i primi, quelli di Wes Craven) con dialoghi politicamente scorretti e sopra le righe e violenza gratuita. Si comincia, naturalmente, con un omicidio e l’arrivo sul campus di un serial killer mascherato, in pieno stile anni ’80-’90.

Stagioni: 2

Conclusa: sì

Dove vederla: Disney Plus

Archive 81 – Universi paralleli

Un archivista, Dan Turner, viene assunto da una misteriosa azienda per riparare vecchie videocassette danneggiate. Guardandole, si imbatte nelle immagini registrate da una giovane dottoranda in antropologia. La ragazza, Melody Pendras, risulta scomparsa mentre studiava la storia del “Visser Apartments”, palazzo dell’East Village di New York al centro di diverse leggende metropolitane. Tantissimi i richiami all’interno di Archive 81 a H.P. Lovecraft, in particolare a Il richiamo di Chtulhu.

Stagioni: 1

Stato: conclusa

Dove vederla: Netflix

