Secondo Palagiustizia di Messina, Cicala: «Acquisto definito entro fine luglio 2023»

Buone notizie per il secondo Palagiustizia di Messina. Entro fine luglio 2023 dovrebbero chiudersi le procedure per l’acquisto degli immobili, dopodiché si potrà iniziare con i lavori. Ad annunciarlo è l’assessore Roberto Cicala: «Sono trent’anni che se ne parla e dopo innumerevoli progetti e proposte fantasiose, finalmente anche questo traguardo lo stiamo portando a termine».

A comunicarlo era stato il sindaco di Messina, Federico Basile, a settembre 2022: il nuovo Palazzo di Giustizia sorgerà negli ex locali della Cassa di Risparmio e della Banco di Roma, in pieno centro, a pochi passi da Palazzo Zanca, sede del Comune e dalla Stazione. Dalle prime notizie riguardanti le trattative è passato però un po’ di tempo e ad aggiornare la città dello Stretto sull’iter avviato è l’assessore Roberto Cicala: ««Il percorso per dotare Messina del secondo Palagiustizia si sta completando».

«Ormai siamo in dirittura di arrivo – spiega –; entro fine mese potremmo definire l’acquisto e cominciare con i lavori di adattamento che dureranno al massimo 14 mesi. Il secondo Palagiustizia avrà ubicazione al centro della città, a poche centinaia di metri dal palazzo Comunale e dal parcheggio Cavallotti e ospiterà la sede del Giudice di Pace e la sezione lavoro della Corte d’Appello oltre agli uffici UNEP. Tutto nasce nella precedente amministrazione De Luca ad agosto 2021, quando ero Presidente della Patrimonio Messina Spa, con la pubblicazione del bando per la ricerca di locali adeguati ad ospitare nuovi uffici per il Tribunale. Sono trent’anni – conclude – che a Messina si parla di secondo Palagiustizia e dopo innumerevoli progetti e proposte fantasiose, finalmente anche questo traguardo lo stiamo portando a termine».

Calcolando quindi i tempi per l’avvio effettivo dei lavori, possiamo quindi immaginare che per il 2025 a Messina ci sarà un secondo Palagiustizia.

(Foto © Google 2023, maggio 2023)

